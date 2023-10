Závod WRC v Česku vede Neuville, v Praze jezdci kličkovali v zácpě

Zkoušku v Praze však provázely komplikace. Slavnostní start byl totiž za přítomnosti prezidenta Petra Pavla na Hradčanském náměstí, odtud ale musely posádky zamířit k prvnímu měřenému testu do Chuchle. Jenže kvůli nehodě ve Strakonické ulici se napříč páteřní cestou vinuly zácpy, do tunelů se pouštělo v omezeném režimu, a tak měli jezdci co dělat, aby do Chuchle dorazili včas.