Japonskou rallye po první etapě vede Evans, Sordovi shořel vůz

Hned v první dnešní rychlostní zkoušce skončila soutěž pro Španěla Daniho Sorda, jehož hyundai začal hořet a plameny vůz zcela zničily. "Bylo to rychlé. V autě byl cítit benzin, najednou se v něm objevilo spousta kouře, tak jsem zastavil. Snažili jsme se to uhasit, ale nešlo to. Je mi líto týmu, přijít o takovéhle auto, je to den blbec," řekl Sordo.