Klymčiw se se škodovkou bude loučit s Dakarem. A taky vybírat peníze pro Paraple

„Propojení mého životního příběhu s Centrem Paraple je jasným vyvrcholením všeho. Zároveň je to logický konec škodovky a možná i mé stopy na Dakaru,“ řekl Klymčiw, jenž měl na soutěži dvě vážné nehody a před pěti lety si zlomil několik obratlů. „Škodovka mi poté pomohla vrátit se na Dakar i do normálního života. Napadlo mě, že má sílu a je tam nějaká energie. Myslím si, že je schopna pomoct i jiným. Já osobně vděčím své fyzioterapeutce za to, že po vážném zranění chodím a tohle místo je plné podobných andělů.“