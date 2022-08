Kopecký: Jsem rád za jistotu titulu, dojde mi to ale zase se zpožděním

"Samozřejmě jsem rád, že už mám titul jistý. I za partnery našeho týmu, bez nich bychom nestartovali v mistráku. Momentálně to pro mě ale není důležité, vždycky to přijde se zpožděním," řekl Kopecký v cíli Barum rallye.

"Jsem rád, že to skončilo. Po celém týdnu jsem unavený, protože to bylo fakt náročné. Teď, jak máme doma dva prcky, tak je to hodně náročné se vším všudy. Zůstáváme tady, takže se o ně budu muset postarat, protože zvládnout ty dva naše rošťáky je na jednoho nadlidský úkol. Slavit tak asi nic nebudeme," pousmál se Kopecký.

Barum rallye vyhrál oficiálně desetkrát, nejrychlejší byl ale jedenáctkrát. V roce 2004 startoval s vozem WRC a organizátoři jej do konečných výsledků nezapočítali.

"Byli jsme tenkrát nejrychlejší, takže si to jako vítězství počítám," uvedl bývalý tovární jezdec Škody, který se letos nejlépe vyrovnal s náročnými podmínkami, deštěm a často se měnícím počasím. "Podobně náročné je to tady skoro každý rok. Ale letos se mi zdá, že to bylo ještě extrémnější, než to bývá. Bylo to nečitelné. Nevěděli jsme, kdy to přijde, jestli to přijde, kolik toho spadne. Všechno bylo neznámé," řekl Kopecký.

Bývalý mistr Evropy i světa v kategorii WRC2 má na svém kontě úctyhodný počet 252 odjetých rallye. Zkušenosti mu pomáhají. "Určitě v tom hrají roli. Když jsem byl mladší, tak třeba na Majáku (erzetě) jsme měli aquaplaning jako blázen a vím, že tehdy jsem to neřešil. Bylo mi jedno, jestli auto ve 160 někam ustřelí nebo neustřelí na vodě. Teď už to řeším. Když se to stane, tak radši uberu a dívám se, kde je vody hodně, málo. Aby se to zbytečně nestávalo. Už mi to za to nestojí," uvedl.