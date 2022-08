GLOSA: Slavia ukázala, jak velkým týmem umí být. Ševčíka potřebuje jako lídra

Postup do základní skupiny Konferenční ligy byl pro fotbalovou Slavii nutností, leckdo ho bral i jako povinnost. Sešívaní se na cestě do hlavní fáze třetí evropské soutěže ale pořádně zapotili, možná víc, než sami čekali. Důležitý průnik mezi dvaatřicítku mužstev, mezi nimiž figuruje i Slovácko, přináší do Edenu uklidnění, úlevu a také kladné a negativní poznatky.