Kopecký si připsal jubilejní desáté vítězství na Bohemia rallye

"Zadřela se nám kladka na motoru, přes kterou běží řemen alternátoru a vodní pumpy. To rozcupovalo řemen, a i když jsme se ho snažili vyměnit, protože jsme ho vezli sebou, tak jsme zjistili, že kladka se netočí a dál by to nejelo," řekl Pech České televizi.

Kopeckého vzápětí předstihl i Filip Mareš, ani on ale do cíle nedojel. Kopecký se k němu v odpolední části přiblížil na 2,5 sekundy a následně i Marešovi vypověděla službu technika. Osminásobný domácí mistr byl ale v posledním testu podle mezičasů rychlejší a do čela by se tak zřejmě posunul i bez Marešova odstoupení.