Kunc po premiéře MS v Česku: Příští rok musíme zvýšit kapacitu diváckých míst

„Jsme moc spokojení, že se nám povedlo přivést mistrovství světa do České republiky a vše uspořádat. Na Pražském hradě byl nádherný start s úžasnou kulisou. Úvodní rychlostní zkouška v Chuchli byla skvělá a předčila naše očekávání,“ řekl Kunc.

V tiskové zprávě po skončení soutěže úvod rallye přirovnal k prvnímu koncertu Rolling Stones ještě v tehdejším Československu v srpnu 1990. „Fotky slavnostního startu na Hradě s panem prezidentem obletěly svět, na to jsme hodně pyšní,“ uvedl generální sekretář Autoklubu České republiky.

Způsob, jakým chtějí v budoucnosti podobné problémy eliminovat, je zvětšení kapacit speciálně vyznačených diváckých míst. „Měli jsme plná divácká místa, kde fanoušci respektovali pravidla, ale šli i do míst, která pro ně nebyla primárně určená. Příští rok musíme udělat zóny větší a připravit se na to více než letos. Mysleli jsme si, že kapacitně vše pokryjeme, ale návštěva byla mnohonásobně větší, než jsme čekali,“ přiznal Kunc.

I s ohledem na počasí byly zejména páteční rychlostní zkoušky Středoevropské rallye na českém území často extrémně náročné, což potvrzovali i samotní jezdci. „Chtěli jsme, aby každá erzeta byla unikátní a svým způsobem jiná než ta další. Jsem rád, že se nám to podařilo. Rychlostní zkoušky byly dobře hodnoceny,“ řekl Kunc a ocenil i přínos stále ještě aktivního navigátora Petra Černohorského, který se na stavbě tratě podílel. „A máme i potenciál, abychom se dál rozvíjeli,“ podotkl.

Rallye bude součástí MS i v příštím roce, pojede se o týden později na přelomu října a listopadu. Podle Kunce by opět měla startovat v Praze a první etapa by se měla konat v Česku. „Termín je posunutý proto, abychom se nekryly s dalším vrcholným podnikem automobilové federace FIA Motorsport Games,“ řekl Kunc. V Praze by se opět měla uskutečnit i úvodní divácká rychlostní zkouška.