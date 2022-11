Na Rallye Dakar se chystá nový český tým, zkušený pilot Trněný chce závod dojet

Devětačtyřicetiletý jezdec sice slavný Dakar absolvoval v roce 2017 v posádce kamionu, nyní ale upřímně připouští, že jdou do neznáma. "Největším handicapem bude absence testovacích kilometrů v tamních podmínkách. Vyprošťování z písku a vykopávání jsme nikdy nedělali, bude to pro nás novinka. V Evropě jsme sice občas závodili v dunách, ale to se nedá srovnat," konstatoval Trněný, který mimo jiné vyhrál Evropský pohár v závodech do vrchu.