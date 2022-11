Sestry Kolocovy se představí na Dakaru s buggynami Can-Am

Aliyyah a Yasmeen Kolocovy se na Dakar aktivně připravují již několik let, na start se ale mohou postavit až poté, co jim bylo 18 let. "Bude to vyústění jejich tříleté přípravy, premiérový start bude hlavně o sbírání zkušeností. Obrovský podíl na úspěchu mise budou mít navigátoři. Aliyyah bude navigovat zkušený Francouz Stéphane Duplé," uvedl Koloc. Druhou dceru Yasmeen bude navigovat Jihoafričanka Taye Perryová.