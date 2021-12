Nemusím se hned sápat na první místo, plánuje sběratel beduínů

Do startu zbývají už jen hodiny. Josef Macháček je šestinásobný dakarský šampion a obhájce vítězství v kategorii T3, potěšila ho pozvánka na tiskovku největších hvězd soutěže. „Bylo to hodně náročné, končíme v noci. Předpisy se neustále mění, člověk je rád, že to má za sebou,“ hlásí z Džiddy čtyřiašedesátiletý závodník. Potřetí za sebou se představí v kategorii lehkých prototypů s buginou Can-Am týmu Buggyra ZM Racing. Navigovat ho opět bude Pavel Vyoral.

Foto: Buggyra media Nestor Josef Macháček je znovu na startu Dakaru. Tentokrát s číslem 300.Foto : Buggyra media

Článek Mazák největší. Již šestnáctý start na Rallye Dakar si připíše Josef Macháček. Čtyřiašedesátiletý závodník startoval na slavné soutěži poprvé v roce 1999 v Africe, poté nechyběl v Jižní Americe a teď ani v Saúdské Arábii. „Částečným způsobem se loučím," vyhrožuje jako už několikrát. Na Dakaru vás i vyčůrání posune o deset míst dozadu, říká Josef Macháček. Pojede příště?Video : Sport.cz, Buggyra Racing U Buggyry mu po Rallye Dakar 2022 vyprší smlouva. „Plácli jsme si na tři roky. Bude záležet na domluvě. S týmem bychom se kvůli tomu měli sejít v březnu. Taky si ale musím umět říct, jestli není ostuda v tomhle věku jezdit Dakar a mít ambice na vyhrávání. To už není normální. Spíš si pro sebe umím představit nějakou mentorskou pozici," usmívá se. Foto: Buggyra media Rozjímání Josefa Macháčka na duně...Foto : Buggyra media Ale věřte mu, když si letos v lednu přivezl dalšího beduína. Po Novém roce bude usilovat již o sedmý dakarský triumf. Dobře si uvědomuje, že hlavním aspirantem na vítězství v rychle se rozvíjející kategorii není. „Potěšilo by mě překonat sedmým vítězstvím Karla Lopraise, ať mají škarohlídové o čem mluvit," avizoval ještě v Praze před odletem do dějiště závodu. Poukázal tak na fakt, že řada lidí jeho poslední triumf zpochybňuje, i když jej jako vítěze oficiálně uvádějí i organizátoři rallye a domů si odvezl sošku beduína určenou pro nejlepší trojice v každé kategorii. Dakar? Závod Red Bullu... Vytýčil si prostou strategii. Hlavně nepřijíždět za tmy. „První den musím nějakým způsobem přežít. Hned potom je na programu maratonská etapa bez týmové pomoci. V ní se pojede opatrněji a až potom se začne pořádně závodit. To bych už byl rád na pozicích, na jaké patřím. Ale je to maraton, není potřeba se hned sápat na první místo," chechtá se Macháček. Buggyra v 12. etapě Rallye Dakar „Chci být vepředu. Využít techniku a jet tak, abych rallye dokončil. Je to ale o štěstí. Letos jsem ho měl tolik, že si myslím, že se nebude opakovat," uvědomuje si veterán, jenž předešlá vítězství dosáhl se čtyřkolkou. Pokud jde o kategorii bugin, Macháček populární Dakar s velkou dávkou ironie nazývá Red Bull závodem. „Počkejte, uvidíte... Viděli jste snad konec formule 1, ne?" šklebí se. Podle něj je všechno šito na míru všemocné značce. Foto: Buggyra media Bugina Can-Am s Josefem Macháčkem.Foto : Buggyra media „Vyšší výkon díky novým předpisům je výhoda hlavně pro tým Red Bullu, který nasadil čtyři auta, a myslím si, že není možné, aby vyhrál někdo jiný. My sázíme hlavně na spolehlivost," líčí. Zkušeností má nepočítaně, maratonské rallye se zúčastnil už v Africe, pak Jižní Americe a nyní Asii. „Mohu porovnávat tři kontinenty, ale teď se jezdí nejkratší etapy. Žádná nemá v měřeném úseku přes pět set kilometrů. Pořád se ubírají. Možná, že to dospěje tak daleko, že se nebude muset tankovat," vtipkuje Macháček.

