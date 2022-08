Pabiška bude na Dakaru pokračovat ve vlastním týmu, opět pojede bez asistence

"Asi před měsícem jsem byl na operaci, kdy mi vytahovali dráty. Není to ještě stoprocentní, ale cítím se dobře. Už jsem naskočil do tréninku," řekl Pabiška ČTK. Stejně jako v minulých letech se bude na Dakar připravovat i účastí v endurových závodech v Česku, na podzim by měl společně s Janem Brabcem vyrazit na soustředění do Afriky. Další ročník Rallye Dakar bude v Saúdské Arábii odstartován prologem 31. prosince.