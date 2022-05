Pod hlavičkou AČR se bude nově konat rallye pro vozy s alternativním pohonem

"Hledáme cesty, jak otevřít nebo umožnit vstup do motorsportu pro co nejširší pole fanoušků. Budoucích jezdců, závodníků. Myslím si, že ecoRally a rallye pravidelnosti je takovou cestou. Je otevřená široké veřejnosti a vedle Autoklubu ji podporuje i Mezinárodní automobilové federace," uvedl prezident AČR Jan Šťovíček na dnešní tiskové konferenci. "Myslím si, že je to budoucnost motorsportu. Otevřít ho co největšímu počtu zájemců je důležité. Je to pyramida, která končí až ve formuli 1," řekl Šťovíček.