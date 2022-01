Posádky na Dakaru používají pro navigaci aplikace, štve českého pilota

„Nelíbí se mi, že je možné jet podle různých aplikací. První patnáctka nebo dvacítka posádek se na trati orientuje podle nějakých francouzských tripmasterů, kde mají trasu nahranou. Pilot pak pouze přidává nebo ubírá plyn. To mi přijde proti filozofii starého Dakaru. To se mi hodně nelíbí," přiznal český závodník.

Přidal i další věc, která jej na Dakaru štve. Zkušený závodník plánoval do letošního ročníku vyrazit ve speciálu Matra Murena. To nakonec nevyšlo. „Nelíbí se mi tady úroveň aut. Člověk vyhrabe starý šrot a udělá z toho rádoby závodní auto. Představoval bych si, že tady budou více klasická auta, která se na Dakaru v minulosti pohybovala, prostě speciály. Těch je tu málo. Mezi to počítám mercedes, který má také do závodního speciálu daleko, jako 90 procent aut tady."