Mercedes Benz G500 vyrobený v roce 1989 českou posádku zlobil. Vůz byl přitom důkladně otestovaný a připravený do akce. „V Čechách to jezdilo perfektně, ale tady v Saúdské Arábii to začalo zlobit hned na privátním testu. Mechanici na autě pracovali celou noc, vyměnili převodovku a zdálo se to být dobré. Jenže při přejezdu do Hailu se po 650 kilometrech ozvala rána a přišli jsme o kardan. Do bivaku nás museli odtáhnout mechanici," líčila trable Lounová.

„Měli jsme docela naspěch, protože druhý den nás čekala slavnostní rampa. Mechanici na autě znovu dělali, nespali ani minutu. Deset kilometrů se zdálo vše ok, ale pak se ozvala zase rána a vůz přestal jet. Naštěstí nám pomohli čeští závodníci Rudolf Lhotský a Zdeněk Ondráček, kteří nás přes slavnostní rampu přetáhli," pokračovala.

To ale nebylo zdaleka vše a nebýt pomoci jednoho z německých týmů, Lounová s Čábelou by do Dakaru ani neodstartovali. „My jsme Němcům předtím pomohli s jednou věcí a oni byli tak hodní, že nás protáhli startem prologu a oficiálně jsme tak mohli vstoupit do dakarského závodu. Erzetu jsme ale nedojeli, zůstali jsme stát 50 metrů za startem. Naštěstí se pro nás německý tým zase vrátil a dostal nás do servisu. Kluci byli opravdu úžasní," nešetřila díky Lounová.

V servisu mechanici zjistili, že nový kardan nevydržel. Česká posádka tak vyrazila do města, kde se jí podařilo sehnat pár náhradních dílů. „Naši kluci pak na autě zase celou noc makali. Komplikace se ale dostavily opět brzy po startu první etapy, kterou jsme byli nuceni ukončit a dostali kompletní penalizaci. Druhá stage byla naštěstí pro nás zrušena, takže jsme měli více času auto opravit. Zase to vypadalo dobře, ale během třetí etapy se objevil znovu stejný problém, jako při privátním testu. Byla to záhada. Až ve středu se zjistilo, že trable dělal laminátový střep," kroutila hlavou Lounová.