První etapu 3-Städte rallye vyhrál Cais

"Bylo to hodně náročné, tratě byly uklouzané. Jsme ale spokojeni, máme náskok a v sobotu se budeme snažit držet českou vlajku co nejvýše," řekl Cais České televizi. "Zapotil jsem se, jak jsem musel číst trať a proměnlivé podmínky," doplnil.

3-Städte rallye je součástí českého šampionátu premiérově a tratě rychlostních zkoušek jsou na českém, německém a rakouském území. Dnes se závodilo v Česku, večer se ale posádky přesunuly do Německa, kde v sobotu odstartují do dalších osmi měřených testů. "Typově jsou to úplně jiné zkoušky, takže uvidíme, jak nám sednou," řekl Cais.