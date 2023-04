První etapu Rallye Šumava vyhrál Pech, obhájce Kopecký je druhý

Pech, jehož výsledky se nepočítají do hodnocení MČR, protože startuje s vozem kategorie WRC, se do čela 57. ročníku rallye dostal již v pátečním úvodním měřeném testu. Dnes jej po třetí erzetě v čele nahradil Kopecký, ale Pech se hned po následné rychlostní zkoušce vrátil do vedení a první místo udržel až do cíle etapy.