"Bylo to složité. Jede se hodně na blátě, klouže to, voda a zima. Na začátku jsme měli výhodu v tom, že jsme byli jako druhé auto na trati. Pak už bylo všude dost vytahaného bláta. Je to těžké a zrádné, jsou místa, kde to drží, najednou to nedrží vůbec, a když se to nečeká, tak je průšvih na cestě," řekl Kopecký.