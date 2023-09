Rovanperä má v Chile první šanci obhájit titul rallyeového mistra světa

„V Řecku to pro nás skončilo dobře a šampionát pro nás opět vypadá lépe. Musíme se ale pořádně soustředit na další soutěž, protože Chilská rallye bude další velkou výzvou. Když jsem tam jel minule, řídil jsem vůz kategorie Rally2 a zažili jsme dobrý víkend. Po čtyřech letech a s řadou nových erzet to ale pro nás bude spíše nová rallye,“ řekl na webu šampionátu Rovanperä, který v roce 2019 ovládl kategorii WRC2 a celkově skončil osmý.

Evans dojel před čtyřmi lety čtvrtý, když jej vedle Tänaka porazili i Francouzi Sébastien Ogier a Sébastien Loeb. Ti letos startovat v Chile nebudou. „V roce 2019 mi to trochu připomínalo Wales, ale tentokrát jedeme v jinou roční dobu a jen několik erzet bude stejných. Bude to tak pro nás vlastně nová rallye, takže to může být těžký týden. Není moc poznatků, které bychom mohli z minulosti využít. I tak se ale těším. Dáme do toho všechno, stejně jako v dalších soutěžích, které nás čekají,“ řekl Evans.