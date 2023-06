Tatra byla na Ecce Homo velkou atrakcí. Diváci jí aplaudovali vestoje

Jízda Phoenixu po 7800 metrů dlouhé náročné trati byla v moravském Šternberku součástí malého „dakarského setkání", které zorganizoval Jaroslav Valtr. „Závody Ecce Homo, které jsou nedílnou součástí vrchařského mistrovství Evropy, sleduju odmalička. Chtěl jsem místním klukům pomoci trošku přitáhnout diváky tím, že sem postavíme dakarské kamiony. Myslím, že se to povedlo a lidi jsou spokojení," sdělil spokojený Jaroslav Valtr.

Exhibici před domácím publikem si užíval. „Spousta lidí mě vídá jen v televizi, tak jsem rád, že jsem se jim teď mohl ukázat naživo. Ukázat, co děláme, jak kamiony vypadají v reálu. Těší mě, že lidé kolem trati fandili. Stáli tam a mávali nám. Počasí se podařilo, pivo máme studené, takže jsou všichni spokojení," prohodil s úsměvem zkušený jezdec.

Show, která do Šternberku přilákala hned pět současných i historických závodních kamionů, se vedle slovenské Tatry Puma, účastnil také Valtrův syn Michal s Ivecem rodinného Valtr Racing Teamu. „Je moc dobře, že lidé vidí, jak spolu dokážeme spolupracovat a umíme se dohodnout. Naše Iveco je připravené a doufám, že se na příštím Dakaru utkáme všichni tři Valtrové. Já a Michal jako piloti a další syn Jarda coby navigátor Aleše Lopraise," věří „nejstarší z rodu Valtrů".

Také Michal Valtr si jízdu doma užíval. „Fanoušci kolem trati skandují, pomalu mi lezou do cesty. Kamion je pak těžké uřídit, ale jsem za to rád. Přece jen, kdo kdy uvidí takovouhle bestii na silnici mezi plackama a dalšíma závodníkama do vrchu," prohodil spokojeně.