Jak pátek 13. udělal dvěma Čechům na Dakaru peklo a zablokoval jim hlavu

Musel čekat skoro půlhodiny, než sem dorazí jeho týmový parťák Šoltys, jenže ani s jeho pomocí se nedařilo kolos postavit dlouhé minuty na kola. A tak musel přibýt třetí do party Slovák Róbert Kasák, který rovněž patří k týmu od Buggyry.

... a po nějakých 30 kilometrech ležel Šoltys znovu. „Přitom to byla standardní zatáčka."

V tu chvíli měl chuť se na všechno vykašlat, vzdát se. „Byl jsem z toho psychicky špatný a fyzicky unavený. Jak to padne, tak je to náročné, ale Maňas byl ten, který nás dokopal, abychom do toho vlezli a jeli zase dopředu," vyprávěl.