Trable na Dakaru? Třináctka Macháčka zradila, podcenil i magii talismanů

CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Tleskám Křetínskému! Mohl si koupit klidně deset titulů, ale neudělal to

Co považuje trenér Josef Csaplár za největší počin Daniela Křetínského v pozici šéfa Sparty? Co dalšího vzkazuje trenérům, kteří vyznávají "galeje"? Odpovědi vměstnal do svého nového glosáře pro Sport.cz.