Trest pro Lopraise. Mezi kamiony vede Valtr, Macík potvrzen jako vítěz etapy

Jako by to ani nebyl pouštní závod, protože úterní etapu zaplavil déšť. A tak z původně plánovaných 447 měřených kilometrů odjely posádky kamionů a aut minimálně o 70 méně. Pořadatelé museli trať zkrátit, protože se od cíle hnaly husté mraky i silný liják, a tak by se v případě nehody nemohly do vzduchu vznést helikoptéry se záchranáři. Navíc i na trať byla na mnohých místem pro některé stroje nepřekonatelná.

Však i Martin Macík později popisoval, jak se z řeky snažil se svými parťáky vytáhnout dvě plavající bugyny. "O této etapě budeme vyprávět na Posedlí Dakarem," říkal. Na 378. kilometru, kde jejich jízda skončila, byl mezi kamiony nejrychlejší. Nicméně mnohé soupeře za ním už na tuto kótu pořadatelé nepustili a až pozdě v noci potvrdili jeho triumf. Druhý byl Nizozemec Huzink.

"Začátek byl rychlý, ale utahaný. Nejelo to, protože byl mokrý písek. Mysleli jsme si, že nemáme tempo, ale postupně jsme dojížděli všechny před námi. Trefili jsme skvěle kontrolní body," pochvaloval si Macík.

Až dodatečná penalizace ve výši 15 minut odsunula Aleše Lopraise z průběžného vedení, kam se nyní posunul Jaroslav Valtr. Macíkovi patří pátá pozice.

Kdo ale absolvoval erzetu celou, byli nejrychlejší motorkáři. Vyhrál Daniel Sanders z Austrálie, nicméně po úpravě výsledků je v průběžném pořadí Američan Mason Klein. Martin Michek skončil na 19. místě a celkově je ještě o dvě pozice výš.

"Dnešní speciálka byla opravdu hezká. Byla spíše na písku, což vítám. Snažil jsem se v tom přidávat také více plynu. Za mě to byl super výsledek, do patnácky jsem neztratil moc času, možná jen minutku a půl. Svazuje nás hodně počasí, protože na konci speciálky a na začátku přejezdu začalo hustě pršet. Děkuji moc klukům od Martina Prokopa, že mi v servisní zóně dali bundu s rukavicemi, protože to byl opravdu marast," řekl Michek.

Déšť a zima ve třetí etapě. Martin Michek si musel od konkurence půjčit bundu a rukaviceVideo : Moto Racing Group

V závodě pak skončil jeden z favoritů, americký motocyklista Ricky Brabec. Po pádu si poranil krk a byl odvezen do nemocnice.

Drsným testem bylo později dostat se i po civilní cestě do bivaku. Motorkáři promrzli na kost, David Pabiška sugestivně popisoval: "Byl to totální mokrý masakr. Ani v Jižní Americe jsem to v životě nezažil. Jel jsem, ale neviděl jsem ani na centimetr před sebe. Hrůza. Uvidíme, co a jak bude zítra. Zda se organizátoři rozhodnout 4. etapu odstartovat, nebo nikoliv."

Foto: Flickr Martina Prokopa Automobilový závodník Martin Prokop na Rallye Dakar 2023.Foto : Flickr Martina Prokopa

V kategorii automobilů vyhrál Francouz Chicherit. Celkově vede Katařan Násir al-Attíja. Martin Prokop po dnešním 17. místu klesl na 10. příčku v pořadí, když si v cíli stěžoval na výkon vozu.

„Etapa byla hodně rychlá. Drželi jsme pořád plný plyn i rytmus, ale bohužel se ukázalo, co jsme čekali, že máme málo výkonu. Když se sejde rychlá trať, měkký písek po dešti a nadmořská výška, protože jsme v tisíci metrech, tak náš atmosférický motor netáhne. V této výšce budeme několik dní. Takový je boj, ale jedeme dál," řekl.

Byl to mazec. Bugina, se kterou jede Josef Macháček, dostala v dešti pořádně zabratVideo : Buggyra Racing

Etapa veteránské kategorii Klasik byla v úterý zrušena úplně, a tak nejlepším Čechem zůstává Ondřej Martinec na 54. místě.