Tůma sní před Dakarem o pódiu, hrůzu mu nahání poušť Rub al-Chálí

"Sním o bedně, ale vím, že to bude nesmírně obtížné. Konkurence je velká a organizátoři připravili vůbec nejtěžší trasu v historii," uvedl Tůma v tiskové zprávě. "Bude to kruté. Čeká nás čtrnáct etap, z toho snad čtyři ve čtvrté největší poušti světa Rub al-Chálí. Tam to bude zejména kvůli zrádným dunám extrémní," podotkl rodák z Českého Krumlova.