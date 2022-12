Tým ORION – MRG vyzve na Dakaru tovární značky

„Museli jsme improvizovat a být občas kreativní, protože na technice šetřit nejde. Sice nemáme nové motorky, ale jsou kompletně repasované a přizpůsobené našim jezdcům," prohlásil Krajčovič, který si několik komponentů řadu let chystá s českými firmami – jedná se například o sedačky, řetězy, brzdy nebo výfuky. „Musím všem firmám poděkovat za to, že jsou furt s námi. Také pro ně je velmi prestižní bojovat na Dakaru proti tovární technice a zvučným soupeřům."

Ekonomická tíha zasáhla do přípravy. Před startem Dakaru v prosinci se Michek s Engelem pravidelně vydávali testovat do Tunisu nebo Dubaje. „Toho se nejspíš budeme muset zříci, protože s financemi je to těžké. Ale ať už to dopadne jakkoliv, určitě vymyslíme soustředění v blízkém okolí. Samozřejmě doba není ideální a rozpočet je napnutý. S tím ale bojuje snad každé odvětví," vysvětlil Krajčovič z ORION – Moto Racing Group. „Jsme vděční, že máme několik dlouhodobě věrných partnerů a pak několik nových. Zároveň se k našemu desátému výročí na Dakaru vydáme do Arábie v trochu designově upravených barvách."