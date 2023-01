V kamionech to byl pro Čechy pátek 13. a nabrali ztrátu, Prokop je dál šestý

"Sedmnácté místo je bomba, ztráta na vítěze byla jenom pět minut. Takže všichni jedou naplno, úplně na krev. Dneska byly měkké duny, jelo se v nich rychle a těžce. Velká makačka a jsem moc rád, že jsem v cíli. Máme za sebou dvanáct etap, což je takový malý Dakar. Normálně by bylo všechno hotovo, nicméně před námi jsou ještě dvě etapy. Musím to dotáhnout do cíle fyzicky a motorka technicky," řekl Michek.