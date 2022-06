Vstup do Safari rallye zvládl nejlépe Ogier, Rovanperä ztratil kvůli defektu

"Rallye opravdu začne až zítra a bude to hodně těžké. Potřebujeme chytit dobrý rytmus, ale je fajn, že jsme začali slušně. Zítra to ale bude jiný příběh," řekl Neuville. "Je to velká výzva. Podobné rallye nepatří mezi mé oblíbené. Bude to hodně drsné, ale pokusíme se to přežít," uvedl Ogier, který obhajuje prvenství z loňska, kdy se Safari rallye po 19 letech vrátila do kalendáře MS.