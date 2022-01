Konečné rozhodnutí. Poté, co posádka Martina Šoltyse nedokončila 5. a 6. etapu, ve které musela zasahovat také helikoptéra zdravotníků, padlo rozhodnutí, že Martin Šoltys, Roman Krejčí a Jakub Jiřinec nebudou dál pokračovat v soutěži. Bolest zad nedovoluje pilotovi pokračovat.

Šoltyse ve čtvrtek přibrzdily technické problémy a v pátek měl nehodu, kdy po nárazu do protisvahu poškodil přední kola a nemohl pokračovat. "Velká rána, skočili jsme a zaryli se předkem. Ránu odneslo auto a moje záda. Když jsme vylezli a začali auto rozebírat, záda bolela čím dál víc a po dohodě s posádkou jsme zavolali helikoptéru," popisuje Šoltys.

„Je to tak. Ještě v pátek večer jsem byl v bivaku na rentgenu a místní doktor mě vyslal na CT do nemocnice. Podle vyšetření není nic zlomeného, ale mám velké otoky. Záda bolí, jinak jsem v pořádku. To je Dakar. Závod pro mě končí, ale můžu říct, že jsem si ho v novém týmu, i přes všechny těžkosti, užil," říká Šoltys.