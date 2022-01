Máte tedy poušť o rozměrech 200 x 400 kilometrů, ve kterém se trať může teoreticky pohybovat kudykoliv. Ano, mohli byste jet po trati závodu od startu a hledat, jenže na trase jsou místa, které prostě sebelepší novinářské auto neprojede. A i v těch snazších částech trati jsme samozřejmě mnohem pomalejší, takže nás brzy začne špička pole předjíždět a nevyfotíte nic. Jednou jsem kupříkladu v úzkém místě s hlubokým pískem zažili, jaké to je, když vás předjíždí Stéphane Peterhansel, legenda Dakaru. My jeli čtyřicítkou, on se prohnal 170. To nechcete už víckrát zažít a koneckonců ani Peterhansel vás nevidí rád.