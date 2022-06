Změny na Rallye Dakar. Slavný závod bude v roce 2023 delší a těžší

Tři ze 14 etap by se měly jet na čtvrté největší poušti na světě Rub al-Chálí. Většina etap by se měla blížit ke 450 měřeným kilometrům a zkráceny by měly být přejezdy do cílových bivaků. Celkem by na závodníky mělo čekat přes 5000 měřených kilometrů, nejvíce od roku 2014, kdy se rallye konala v Jižní Americe. Tradičně nebude chybět maratonská etapa bez povolené týmové asistence.