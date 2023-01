Známý český fotograf hájí po tragédii na Dakaru Lopraise: Za nic nemůže

Chytka je šéfem desetičlenného týmu MCH Photo, který se na Dakaru staral o hvězdné jezdce Audi, Toyoty či Hondy. Hned první metry ale pro něj nevěstily nic dobrého. „Jakmile jsme vyjeli z lodi, v jednom z aut přestal fungovat otáčkoměr a začala svítit kontrolka turba. Naštěstí máme ještě samostatný budík na turbo. Takže jsme věděli, že je všechno v pořádku. Nicméně to nebyl příjemný pocit," usmívá se fotograf, který se na Dakar připravuje pečlivě po celý rok.

Lepší podmínky prý čekaly na fotografy v poušti Rub al-Chálí, do níž vedla trať poprvé v historii. „Je to tam hodně fotogenické. Vůbec tam neprší, je tam moc zajímavé světlo, takže se fotilo mnohem lépe," oceňuje Chytka, kteréý se však zrovna v tu chvíli potýkal s nemocí. „Odpadávali jsme jeden po druhém. Kolega Jirka musel dokonce na několik hodin na kapačky. Poprvé po dvanácti účastech jsem jeden den nejel na trať," prozrazuje, že týmu pomohla až antibiotika. „Trochu se nám to zkomplikovalo a zrovna v hezkých etapách. I od toho nás jezdí celý tým a žádný z klientů nic nepoznal," dodává s úlevou.