Motorkáři kvůli němu zvedají stroje na zadní. Známý Čech opět míří na Dakar

Přesto by neměnil. Dakar nabízí všechno, co si milovník rallye může přát. „Pětkrát jsem fotil Moto GP v Brně a poslední dva roky jsem nevěděl, co fotit, abych se neopakoval. Obdivuji lidi, co to dělají dvacet let. Vážně netuším, co bych vymýšlel a asi bych brzy upadl do stereotypu. Toho se bojím ze všeho nejvíc," líčí Chytka s dovětkem, že mu improvizace vyhovuje. „Sice se jede zase v Saúdské Arábii, ale přibližně sedmdesát procent tras bude nových. Samozřejmě ne každý den narazíme na super místo, kde se něco děje a musíme vařit z vody. Ale na etapě, která má 500 kilometrů, si vždycky něco najdeme," říká.