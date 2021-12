Pouhý týden před startem závodu musí vedení týmu řešit nepříjemnou situaci. Téo Calvet si účast na Dakaru vybojoval úspěšným testováním a třetím místem na prosincové Rallye Hail International, když při své premiéře v kategorii kamiónů dokonce vyhrál první etapu. „Řešili jsme spolu nějaké úpravy na autě, moc se na Dakar těšil. Na druhou stranu, je to mladý kluk a věřím, že šanci využije příště. Teď ho to ale hodně mrzí," líčí David Vršecký, šéfkonstruktér Buggyry.

"Před Vánocemi upadl při běhání v lese a vážně si poranil zápěstí. Vzhledem k charakteru zranění ruky padl návrh na speciální ortézu. Téo by do toho samozřejmě šel, nicméně aby toho nebylo málo, nakonec se stejně nakazil covidem a leží v horečkách. Je mi Téa líto, ale tak to někdy chodí," avizuje šéf týmu Martin Koloc v tiskové zprávě.