Ředitel, jenž zpackal loňský závěr, bez milosti vyhozen. Teď má formule 1 dva velitele i VAR

Tím zmíněným Michaelem a mužem, o něhož tu běží, je Michael Masi. Po tři roky ředitel závodů ve formuli 1, avšak letos v únoru Mezinárodní automobilovou federací FIA zbavený své funkce. A byť to nikdo z funkcionářů neřekl nahlas, tak je to trest za zpackaný závěr loňského posledního závodu v Abú Zabí, který v napínavé bitvě "přihrál" titul Verstappenovi právě na úkor Hamiltona. I to je odpověď na to, proč je jejich současná rétorika tak odlišná.

Kontroverzní vyvrcholení sezony 2021 ve formuli 1Video : Dominik Hejbal, Sport.cz

Masi - a teď ponechme zda dle pravidel, či nikoliv - loni výrazně zasáhl do průběhu šampionátu a především v Abú Zabí svolil ke kontroverznímu dění, když závod v závěru urychleně restartoval a Verstappen na nových pneumatikách vyfoukl v posledním kole Britovi titul. "Jako by během fotbalového zápasu jeden tým vedl 1:0 a najednou sudí prohlásil: Je to 0:0 a kdo vstřelí gól, ten vyhrál. A vy, co jste vedli, si teď vyzujete kopačky," hledal analogii Toto Wolff, šéf stáje Mercedes, za kterou závodí Hamilton.

Spekulovalo se, že právě on stojí za vyhazovem Masiho, protože odchod ředitele byl jeho podmínkou, aby stáj stáhla žalobu na výsledky z Abú Zabí a i aby v F1 dál pokračoval Hamilton. Wolff to odmítá, avšak zrovna v F1 poměrně často platí, že na každém "šprochu pravdy trochu". Však Wolffův protějšek z konkurenčního Red Bullu, Christan Horner, pro BBC otevřeně řekl: "Jestli bylo správné, že Michaela vyhodili na základě tlaku, pod který ho dostal jeden tým? Ne! Byla to šikana a ta je neakceptovatelná."

Byť i Horner připustil, že Masi až příliš chyboval.

Nicméně Masiho propuštěním dala FIA veřejně najevo, že závěr loňské sezony nebyl košér, byť k minelám se hlasitě nepřiznala. Místo Masiho teď na závody bude dohlížet duo Eduardo Freitas a Niels Wittich - ten první byl doposud ředitelem závodů vytrvalostního mistrovství světa WEC, ten druhý prestižního seriálu cestovních vozů DTM.

Oba se budou v řízení pravidelně střídat a k ruce budou mít poradce Herbieho Blashe, jenž podobnou pozici zastával v letech 1995 až 2016. Navíc FIA zavádí videokontrolu, která bude sedět v sídle federace a bude podobně jako fotbalový VAR ředitelům k dispozici pro jejich konzultace. Zároveň se zakazuje šéfům týmů vyvíjet před radiovou komunikaci jakýkoliv tlak na rozhodnutí ředitelů.