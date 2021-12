KOMENTÁŘ: Verstappen je fér vítěz, jeho triumf ale tuze pošpinil ředitel závodu

Je to pro Hornera paradoxní, protože dost možná s Whitingem v zádech by dnes jeho pilot Max Verstappen nebyl mistrem světa. Whiting zemřel nečekaně v březnu 2019, jen pár dní před startem nové sezony.

A aniž by to tenkrát televizní laik tušil, protože Whitinga mohl vnímat jen jako muže, který zhasíná červená světla, dostala F1 tvrdou ránu, na kterou nebyla připravena.

Whitingovu pozici přebral Michael Masi, po velmi krátkou dobu jeho zástupce. A tento muž, jenž by měl být spíše neviditelným chlapíkem v pozadí, v této sezoně velmi zásadně vstoupil do dění celého šampionátu. Ne, není to obvinění, že v posledním klání přihrál titul Maxi Verstappenovi, ale je to obvinění, že sérií letošních rozhodnutí proměnil F1 v turecké tržiště, kde se licituje o interpretaci pravidel. Že v předpisech, které se vždycky v motorsportu dají vykládat různě, nezůstal striktní a až příliš popustil uzdu svému vlivu a síle.

A vyvrcholilo to posledním kolem posledního závodu, protože zvolil podivně hybridní a kontroverzní scénář, u něhož se především nabízí otázka, zda by stejně rozhodl u 10. Velké ceny sezony. Navíc jeho rozhodnutí se proměňovalo v čase, přicházely od něj odlišné informace.

„Očividně to bylo udělané, abychom viděli bitku. Bylo to pro televizní show a výsledek. Jestli to je, nebo není fér, je pro mě těžké posoudit. Ale je to kontroverzní závěr," uvedl pilot Lando Norris. George Russell, od příští sezony jezdec Mercedesu, dokonce přidal: „To, co se stalo, je pro mě neakceptovatelné."