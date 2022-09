ANTOŠOVA BŘITVA: Tohle je hokejový středověk! Smutný, jak magoři všechno a všem zkazili

Samozřejmě tím narážím na sobotní valašské derby mezi Zlínem a Vsetínem po 15 letech, které sledoval vyprodaný zimák, sedm tisíc fanoušků. Vůbec jsem nepochopil, k čemu ve zlínském kotli došlo. Především to věšení hadrového panáka s logem Vsetína na šibenici a pak jeho zapalování. Tohle je opravdu hokejový středověk!

Moc dobře si pamatuju, jak i mně během kariéry nadávali, i já provokoval. Ještě dlouho poté, co jsem s hokejem skončil, viselo v Boleslavi mé číslo se jménem v prasečím obrázku, které jsme malovali jako malé děti. I dřív se v hledišti objevovaly visící figuríny v dresech. Já ale fakt měl za to, že tahle doba skončila a někam jsme se posunuli...

Bohužel to není pravda. Stále se najdou zvláštní jedinci, kteří chtějí být agresivní. Fakt mě to překvapilo. Je velká škoda, že místo o skvělém hokeji a zážitku z vyprodaného derby, které bych mimochodem přál i Praze, mluvíme o tomhle incidentu. Je to smutný. Ti dotyční jsou prostě magoři. Zkazili zápas úplně všem. Fakt tomu nerozumím.

Vedení Zlína jednání části fanoušků odsoudilo Vedení klubu PSG Berani Zlín se zásadně distancuje a odsuzuje dnešní grafickou prezentaci části zlínských fanoušků, která vyhrožovala vsetínským příznivcům. Stejně tak zásadně odsuzuje “šibenice” a pálení figuríny. Klub se omlouvá vsetínskému klubu i jeho fanouškům, ale také svým slušným fandům a děkuje těm, kteří toto chování přímo v hledišti odsoudili. Další postup bude konzultován s policií, které budou předány veškeré kamerové záznamy. Výše popsané jednání na stadion nepatří a klub nemá o takové fanoušky zájem.

Krátce bych se zastavil i u dvou extraligových týmů. Tím prvním je mistrovský Třinec, který tápe a má po čtyřech kolech jediný bod. Vzpomínám si na jednu svou sezonu ve Slavii, kdy jsme poprvé vyhráli snad až v sedmém kole. Byla to zvláštní situace, kdy čekáte, až to do sebe všechno zapadne.

To vidím i u Třince. Přestože v létě došlo k velkému zásahu do hráčského i trenérského týmu, mužstvo mají Oceláři pořád výborné. Jen se čeká na to, až to ozubené kolečko nebude drhnout. Ono to přijde, ale ta doba je už teď nečekaně dlouhá. Přiznávám, že mě to zaskočilo.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Brankář Ondřej Kacetl z Třince po inkasování čtvrtého gólu od Vítkovic odhodil svou lahev s pitím.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Třinec ale nemá proč zmatkovat, trenér Zdeněk Moták dostane čas. Všichni si tam uvědomují, že tři tituly za sebou je unikátní věc, která se dlouho nemusí nikomu povést. Třinec jako organizace to zvládl díky klidu, každý v klubu dělá svou práci a dobře. A hlavně nezmatkují, nedělají ukvapená rozhodnutí po pár zápasech. I teď museli počítat s tím, že po velkých změnách nemusí vše klapat hned od začátku. Myslím, že Třinec bude trpělivější než Martin Straka v Plzni.

Kladno a jeho trenéři Burger, Vejvoda a Mach podle všeho načasovali formu týmu úplně skvěle. Rytíři navíc hrají dobrý, rychlý a poctivý hokej. Kladno přitom mělo těžký rozjezd, proti Pardubicím a Liberci vždy ale sebralo bod a pak přišly výhry v Brně a s Hradcem. A najednou jsou naprosto v klidu ve středu tabulky. Všichni kladenští fanoušci musejí být spokojení, protože vidí, že ten hokej má hlavu a patu. A hlavně funguje. Na Kladně svítí sluníčko, i když všude v Česku prší.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Kapitán Kladna Tomáš Plekanec.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Po konci nedělního zápasu s Hradcem se na ledě strhla hromadná bitka, do které se zapojili i kapitáni Plekanec se Smoleňákem. Ten se pak vyjádřil, že někteří hráči si můžou na ledě dovolit všechno. I když konkrétně nejmenoval, bylo jasné, že měl na mysli právě Plekance.

Fakt se stává, že známým hráčům typu Jágr, Plekanec nebo Krejčí; když tu minulou sezonu hrál; rozhodčí nepísknou úplně všechno. Naprosto chápu Smoleňáka, že se mu to nelíbí. Je potřeba, aby o tom zkušení hráči začali mluvit. Aby rozhodčí upozorňovali, že takhle pískat nejde. Když to kluci jako Smoleňák, Martin Růžička a další začnou říkat, rozhodčí si uvědomí, že musejí něco změnit. Nelze přeci rozlišovat, jestli se faulu dopouští starý, nebo mladý hráč.