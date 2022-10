Jágr zvažuje konec kariéry. K návratu mu chybí chuť i motivace

Jágr je neustále s týmem, při zápasech pomáhá trenérům v čele s Otakarem Vejvodou mladším ze střídačky, ale jeho návrat do sestavy v dohledu není. "To se určitě neblíží, vůbec. Abych byl upřímný, ani nemám chuť. Jedině kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil, tak bych se asi musel přinutit jít hrát. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky," uvedl Jágr.