ANTOŠOVA BŘITVA: Nároďák mě nadchnul, než se objevil Hnilička. Hodně špatný krok, jestli bude šéfem svazu

Neměla by ale zapadnout ani změna na postu šéfa extraligy, kdy Josefa Řezníčka nahradil Martin Loukota. Nejvyšší soutěž po deseti letech přechází z rukou svazu pod kluby, což je dost zásadní. Jsem zvědav, jak se k tomu Asociace profesionálních klubů postaví a jak to bude fungovat.

Bylo to skvělé a pokračovalo to pak i v Ostravě na Českých hokejových hrách. Náš národní tým kromě celkového vítězství předvedl nádherný hokej. Moc se mi líbily pohyb, chuť a rychlost, s kterou kluci hráli. Bylo to prostě úplně něco jiného než dřív a trošku mě nadchlo, že konečně snad přichází nějaká změna.