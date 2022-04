ANTOŠOVA BŘITVA: Pochybovači, teď už snad vidíte, že Třinec je schopen všeho! Sparta dostala v taktice na frak

Série se nyní přesouvá do Prahy, O2 arena zase bude vyprodaná, opět dorazí přes 17 tisíc fanoušků. Jenže Třinec už ví, do čeho jde a na bouřlivou atmosféru bude připravený. Sparta za současné situace musí vytáhnout všechny své trumfy a potřebuje už skvělý výkon od Filipa Chlapíka. Ale nejen od něj, protože Třinec v pátém zápase vypadal opravdu silně a předvedl přesně to, co potřeboval.

Neřekl bych přímo, že Chlapík je ve finále zklamáním, rozhodně ale není tak výrazný jako v předchozích sériích. Myslím, že to hodně souvisí se zraněním Tomáška, s nímž se skvěle doplňoval. Byl pro něj hodně důležitý.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK David Musil (vlevo) z Třince a Filip Chlapík (vpravo) ze Sparty při potyčce.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Překvapilo mě, jak lehkovážně Sparta v úterý hrála ve chvíli, kdy byla na koni. Za stavu 2:1 pro ni ztratí Horák puk na útočné modré a z hloupé chyby padne vyrovnávací gól. Prostě mi výkon Sparty nepřišel adekvátní důležitosti a okamžiku utkání. Teď Sparta musí ukázat, jak takticky vyspělým mužstvem je. Musí se hrozně zlepšit, protože v taktice dostala v posledním zápase na frak.

Zase se ukázala velikost Václava Varadi, který je výborný trenér. Místo Vrány šoupnul Marcinka do prvního útoku k Růžičkovi, kterého tímto tahem oživil. Ale ukazuje se i to, jak Třinec jako celá organizace velmi dobře funguje. Vystupováním, chováním, žádnými excesy. Třinec je prostě profesionální soubor lidí, kteří dobře vědí, co dělají.

A ukazuje se to i na příkladu třetího obranného páru Zahradníček - Zbořil. Oba ještě nedávno nastupovali v první lize za Frýdek-Místek, teď hrají extraligové finále, a navzdory tomu, že čelí nejlepším hráčům, umem rozhodně nezaostávají. Byť se Zbořil chybou podepsal ve čtvrtém utkáni pod jeden gól Sparty.

Spousta trenérů by jim v extraligovém play off vůbec nedala šanci, jenže to není případ Třince. A oni mu to splácejí. Tak jako jsou pro mě příjemným překvapením výkony sparťana Šmerhy, tak u Ocelářů jím jsou tihle dva kluci. Pod obrovským tlakem kvalitních sparťanských útočníků nedělají až zas tolik chyb.

V úterním zápase oba týmy prostřídaly brankáře, pro dnešek ale čekám, že mezi tři tyče znovu půjdou Hudáček s Kacetlem. A zase ukážou skvělé výkony, které je až dosud zdobily.

Ještě nikdy se ve finále nestalo, že by tým, který za stavu 2:2 na zápasy vyhrál ten pátý, nakonec neslavil titul. Všechno ale může jednou skončit, v play off je všechno možné. Sparta má teď výhodu domácího prostředí, což bude hrát v její prospěch.

Na druhou stranu ale musím připustit, že Třinec v pátém utkání předvedl úžasný výkon. Všichni pochybovali o tom, že Oceláři umí útočit. Tak to teď; navíc v tom nejdůležitějším momentu; všem pochybovačům ukázali. Teď už všichni fanoušci snad vidí, že Třinec je schopen všeho - útočit, bránit, je to prostě kompaktní tým. A Sparta teď musí splnit své motto, se kterým šla do sezony: Nezastavíš!