ANTOŠOVA BŘITVA: Proboha, vzpamatujme se! O drzosti lidí, co poslali český hokej do p*dele

Petr Bříza je nejen viceprezidentem Českého hokeje, ale i viceprezidentem Mezinárodní hokejové federace, navíc má na starosti i mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě. Těch funkcí má prostě tolik, že si neumím představit, že by ještě byl prezidentem svazu a začal pracovat na tom, aby náš hokej šel nahoru. Aby naše mládež konečně začala fungovat, aby nám děti neodcházely a hokej fungoval systémově. Fakt si to nedokážu představit, protože jeho funkce v IIHF je i o neustálém cestování.

Překvapuje mě, že Šlégr, Ščerban ani Černý neměli tu odvahu kandidovat v minulosti proti Královi. Přesně to je jejich vizitka. Vizitka toho, jak chtějí fungovat. Pokud všichni tihle pánové mluví o demokracii, měli ji ukázat už dřív a jít do voleb proti Královi. Nikdo z nich to pochopitelně neudělal, ale teď najednou volají, že to je přesně ten post, který by měli zastávat.