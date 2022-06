Šest mužů do boje o trůn po Královi. Nominaci na šéfa svazu dostal i Bříza, sám ale neví, zda ji přijme

Bývalý brankář, později funkcionář, politik a podnikatel; největší část hráčské kariéry spojil se Spartou, se kterou získal čtyři tituly; chytal i ve Finsku a Německu; účastník tří OH a sedmi MS, má čtyři bronzové medaile z MS a bronz z OH; po ukončení kariéry (2006) se stal generálním manažerem Sparty, o pět let později předsedou představenstva a byl i majitelem; v roce 2016 byl zvolen do Rady Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF), od loňska je místopředsedou IIHF; od roku 2008 je viceprezidentem Výkonného výboru ČSLH; v letech 2010 až 2018 byl zastupitelem Hlavního města Prahy, nejprve za ODS, později za TOP 09.