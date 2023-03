ANTOŠOVA BŘITVA: Vítejte v play off, za všechno můžou sudí! Extraliga si musí určit cestu

Oni jsou těmi největšími darebáky na ledě, kteří to vůbec neumějí a ovlivňují zápasy. Necháváme stranou výkony hráčů, týmových managementů a všechno, co půjde, svedeme na muže v pruhovaném.

Jak v základní části zůstáváme klidní a už jsme si zvykli nenadávat na sudí, tak se začátkem play off jsme překvapeni, že do toho všichni dají všechno. Když si fanoušek stoupne až k plexisklu (jak to jde třeba v Boleslavi), v každém střídání vidí šťouchanec, nadávku. Cokoliv, co soupeře rozhodí. Najednou se prostě hraje o všechno, což působí na každého. Proto je s podivem, že někteří lidé jsou ještě překvapeni, že teď zápasy překypují emocemi. O tom přeci play off je! O emocích, zvratech i tvrdých zákrocích, po kterých voláme.

Jediné, co mi chybí – a říkám to už dlouhodobě – je stanovení cesty, kterou chce extraliga (teď už majitelů klubů, kteří ji řídí) jít. Chceme hrát v základní části rychlý hokej, kdy se budou pískat všechny háčky a přistrčení, a pak přijde play off, v němž to pustíme a budeme pískat jen ty největší fauly? Pokládám si otázku, co vlastně od extraligy chceme.

Foto: Václav Šálek, ČTK Čerstvě sešitý ret hlavního rozhodčího Matěje Sýkory při utkání na ledě Komety Brno.Foto : Václav Šálek, ČTK

Překvapuje mě, jak jsou teď všichni překvapení. Jsou překvapení, že v play off na sebe hráči křičí a jdou do sebe. Že teď aktéři zápasu pracují na 150 procent, jak se říkalo za komunismu. A k tomu maximálnímu nasazení a přístupu patří i špatné rozhodnutí rozhodčích.

Vůbec je tím neomlouvám, protože někteří z nich si zaslouží být vetováni, když jejich chyby zásadním způsobem ovlivňují zápasy a celou sérii play off. Chápu, že takové křivdy týmy hodně prožívají a ústrky si přenášejí do dalších utkání. Tím spíš bych od vedení extraligy očekával, že uslyším, jakou cestou se do budoucna dáme.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Tomáš Redlich z Karlových Varů, hlavní rozhodčí Tomáš Veselý a Jan Švrček z Olomouce.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Musím se ještě zastavit u rozhovoru libereckého Flynna po nedělním zápase v Plzni, který narušil vulgární fanoušek Západočechů. Taky bych si přál, aby všichni diváci byli korektní, jsou ale zimáky, kde to bolí, a to i při rozhovorech. Vím, že to bude znít hrozně, ale tohle prostě k hokeji patří.

Oscar Flynn musel při rozhovoru pro ČT sport skousnout vedle prohry i nadávky domácího fanouška, a tak není divu, že se neudržel. Pak už vychladl. „Věděli jsme, že jedeme k těmhle lidem. Bez urážky, jsou tu jinak skvělí fanoušci. Ale u některých to vypadá takhle.“ 🎥@sportCT pic.twitter.com/lgHXwwSIAs — Matěj Vybíral (@Matavyb) March 12, 2023

Všude se najde člověk, který se chová jako debil a teď se to stalo v Plzni. Nejde ale říct, že jinde se to neděje. Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou ale i baví. Fanoušci v play off hokej hrozně prožívají a jsou úplně mimo sebe. V neděli v Plzni hostující hráč při cestě k mantinelu zakopne a upadne, tribuny ale řvou, ať se píská faul.

A i případ Flynnova rozhovoru ukazuje, že by se extraliga měla zamyslet, kudy chce jít. Chceme tohle, nebo radši jen sedící tleskající diváky? Úplně se mi nelíbí, když nad hráčem dělajícím rozhovor visí fanoušek a křičí na něj sprostě nadávky.

Na druhou stranu; neslyšel jsem, že by teď kluby vehementně nabádaly své diváky jako kdysi, aby se chovali slušně. Tak buď se začneme chovat, aby se to zlepšilo, nebo to povedeme jako nyní a budeme pak „překvapení", když do přenosu vlétne takový počachtanec a začne řvát na Flynna. Divácké emoce sice k hokeji patří, musíme ale jasně určit, co ještě přípustné je, a co už je naopak za hranou.