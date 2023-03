Excesy v hledištích. Co s tím bude extraliga dělat? Domluva, pokuty jsou až to poslední, říká šéf soutěže

Jak budete excesy řešit?

S těmi kluby komunikuji. Většinou na základě zápisu o utkání nebo videí, které se ke mně dostanou a poté ihned ty oddíly kontaktuji. Následně řešíme další opatření. Ať už šlo o Vary po jejich sobotním zápase nebo o událost v Plzni po skončení nedělního duelu.

V čem kluby chybují? Nemají dostatek ochranky, diváky „neumravňuje" hlasatel?

Kluby i liga se budou muset v play off zaměřit na lepší zabezpečení. Ve chvíli, kdy jsou zápasy vyhlášeny jako rizikové či velmi rizikové, tak i když je pořadatelská služba posílena, musí být aktivnější a pozornější.

Dostanou zmíněné kluby od vás pokuty?

Zatím je to v rámci komunikace klub - ředitel soutěže. Pokuta možná je, ale mě teď zajímají nápravná opatření, aby se to v hledišti nedělo. Finanční restrikce jsou až to poslední, jak to chceme řešit. Ale pokud se přestupky opakují nebo budou opakovat, tak je udělení pokuty na místě.

Foto: Jan Pavlíček/BK Mladá Boleslav Ve třetím utkání předkola hokejové extraligy mezi Mladou Boleslaví a Brnem létaly hledištěm kelímky s pivem.Foto : Jan Pavlíček/BK Mladá Boleslav

Ale je to prostředí, kam byste chodil s dětmi? Když v hledišti létají kelímky s pivem, vulgární nadávky často slyšíte už od rozbruslení.

Určitě to vnímáme. Není to dobře, chtěli bychom, aby prostředí na stadionech bylo přívětivější. I když na druhou stranu musím říct, že emoce do hokeje patří a spoustu lidí láká onen náboj na hřišti. Když se to ale přesune na tribuny, tak to musí mít nějakou úroveň.

Zrovna ve čtvrtek jsem mluvil s dvojicí zkušených hráčů, kterým dění v hledišti hodně vadí. Popisovali, že je to v Česku extrém, který jinde v Evropě ani zámoří není. A říkali mi, že je to téma napříč kabinami v celé extralize. Máte od hokejistů podobné informace?

Ne, zatím se ke mně tyto zprávy nedostaly. Neslyšel jsem, že by to hráči chtěli řešit. Ale v rámci APK to určitě s kluby můžeme přes léto probrat, co udělat, abychom kulturu na stadionech zlepšili.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK V sektoru fanoušků Olomouce zasahovala v Karlových Varech pořadatelská služba a policie.Foto : Slavomír Kubeš, ČTK

Kluby jsou ale hodně opatrné, protože nechtějí jít proti svým fanouškům.