CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Český fotbal chátrá. Kvůli lidské nekompetentnosti

„Už před týdnem jsem se zabýval tématem Slavie a rozhodčích. Na to, že se něco divného děje, nepotřebuji nikoho sledovat a policejní odposlechy už vůbec ne.

Všichni zainteresovaní přece vidí, co se děje. Že ve vyrovnaných zápasech kontroverzní situace vychází ve prospěch Slavie. V poměru devadesát ku deseti, možná osmdesát ku dvaceti. Abych byl fér, nejde jen o zápasy Slavie, ale ještě několika dalších klubů.

Občas je kontroverzní rozhodnutí sudích normální. Mohou chybovat. Ale pokud se tak děje v celé sezoně?! Několik let?! V těžkých utkáních jsou penalty, vyloučení, zásahy videorozhodčího, prostě všechno, na jednu stranu?! Ale při jednoznačných zápasech, kdy favorit vyhrává o tři, čtyři góly se tak neděje. Jen pokud se láme chleba.

Nikoho neobviňuji. Ale na to, že se tak děje, nepotřebujete policejní odposlechy. To si každý umí spočítat. Vezmete si utkání konkrétního klubu za posledních pár sezon, těsné zápasy, kritické situace a verdikty sudích. Nejsem sám, kdo tohle vidí. Profesionálům ve fotbalovém prostředí prostě takové věci neuniknou.

Já jen v určitých chvílích nazývám věci pravými jmény. Je divné, pokud z patřičných míst nedochází k žádné reakci. Jako první měla reagovat komise rozhodčích. Měla by veřejně upozornit, že jde o divné praktiky a je třeba s tím něco udělat.

Bellingham čelí hrozbě trestního oznámení a také dostal pokutu čtyřicet tisíc eur, ano skutečně tolik, od vedení bundesligy za znevážení produktu. Je to pochopitelné. Zneuctil celou soutěž.

Měli bychom věci nazývat pravými jmény a fotbal si hýčkat. Proč nastal odliv fanoušků, sponzorů? Přiláká kauza propíraná aktuálně v médiích k fotbalu mecenáše? Budou ochotní posílat do klubů svoje peníze? Řeknou si fanoušci, že fotbalová liga představuje důvěryhodný produkt a dává smysl na zápasy chodit? Svolí televizní stanice k větším investicím a masivnějšímu pokrytí fotbalových utkání?

Každý v klubu by si měl klást otázky. Je moje chování vhodné pro klub? Pro majitele? Pro sponzory? Pokud na všechny otázky odpovím ano, je to super profesně i následně finančně.

Ve fotbale je nejdůležitější společenský úspěch. Až potom přichází na řadu úspěch sportovní. Celá soutěž by měla fungovat stejně jako každé jednotlivé mužstvo. Pokud se týmu daří a má skvělé výsledky, profitují z toho hráči, trenéři, vedení, agenti. Ale výborný musí být celý tým. Pokud bude výborný jeden hráč a sobecky bude hrát jen na sebe, bude mu to k ničemu a odsoudí celý tým k boji o záchranu. Ovšem pokud každý hráč odvede svoje maximum pro tým, bude to ku prospěchu všech.