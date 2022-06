CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Změnit český fotbal lze za pár dnů! I bez milionových investic

Vidím v tomto neskutečný potenciál. Člověku dochází, co by se dělo, kdyby tuzemský fotbal byl zdravý, měl úspěch. Kdyby byl vedený profesionály, řemeslníky. Také zápasy mě nenudily. Rozebrat odborně je ale v dnešním glosáři, co se na hřišti dělo, nechci. Ne ne, ten pocit vám brát nebudu. Ale...

Dá se změnit týmová taktika, filosofie. Dokonce za pár dnů. Dát do hlav hráčů, a taky to po nich vyžadovat, aby si to šli se soupeřem rozdat, riskovali, na to vám stačí týden. Bez milionových investic! Jakým způsobem? Vysvětlím na příkladu rozdílu mezi skladbou a koučinkem tréninku.