Prokázali charakter hrdých lvů, chválil Šilhavý svůj tým a vytasil argument, proč nevystřídal Jankta hned

Ani ve snu, naopak jsem měl ze zápasů obavy. Vzhledem k absencím, s nimiž jsme se museli vyrovnat, změnám v nominaci, červnovému termínu, sledu střetnutí. Ale hráčům jsme řekli: Žádný strach, jdeme do toho. A oni do toho šli. Jako hrdí lvi, jak v poslední době často opakujeme. Zabojovali, ukázali charakter.

Hlavně teď ví, že když zápas poctivě odpracují, přijde odměna. Jako ostatně přišla v utkání se Švýcarskem i teď se Španělskem. Je to pro ně vzpruha a motivace současně. Pramení i z výběru hráčů, kteří se chtějí o reprezentační triko poprat. A co teprve kdybychom byli kompletní, kdyby třeba mohli vedle sebe nastoupit Schick s Kuchtou... Příjemné pohrávat si s takovými myšlenkami.

Těžko říct. Vždyť třeba na Euru jsme porazili Nizozemce a postoupili do čtvrtfinále. Španělsko bylo favoritem, my jsme bránili a čekali na brejky. Kdybychom vyhráli, řadil bych zápas hodně nahoru. Jenže my remizovali, i když vítězství bylo blízko.

Kdybychom to udělali, měli bychom ve druhé půli jen jedno okno pro střídání. Mohlo by se tudíž dost dobře stát, že bychom během něho poslali na trávník tři hráče a pak by se nám třeba v 70. minutě zranil gólman a my dohrávali bez něho. Šli jsme proto do rizika, a i když jsme inkasovali vyrovnávací gól. myslím, že šlo o správné rozhodnutí.