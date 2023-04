ECHO BUNDESLIGY: Dortmund byl na ručník, den otevřených dveří. Skončil Nagelsmann kvůli lyžovačce?

„Máme za sebou Der Klassiker. Po dlouhé době byl Dortmund na koni, vedl ligu o bod. Zápas byl pikantní i s ohledem na trenéra domácího Bayernu, kdy během reprezentační pauzy překvapivě skončil Julian Nagelsmann. Lothar Matthäus se těsně před utkáním dohadoval s generálním ředitelem klubu Oliverem Kahnem, že to nebylo vůči Nagelsmannovi fér, že ho nikdo neinformoval a trenér to zjistil z novin.

Bývalý prezident Bayernu Uli Hoeness vše hodnotil trochu jinak, že Nagelsmann byl prý lyžovat s přítelkyní a nemohli se mu dovolat, jinak by si mohli nějaké věci vyříkat a k odchodu nemuselo dojít. Jenže stalo se a tým teď vede Thomas Tuchel, mimo jiné bývalý kouč Borussie.

Ale teď k zápasu. Triumf Bayernu jsem tak trochu očekával. Vyrovnaných bylo úvodních deset minut, Bayern ale nakopla obrovská chyba gólmana Gregora Kobela. Kdyby zůstal v šestnáctce, chytil by míč do ruky. Takhle ho neodkopl a situaci nezvládl, stejně jako Dortmund celé klání. Dlouho jsem takovou převahu ve střetnutí dvou předních týmů ligy neviděl.

Nejde ani tolik o změnu na čele tabulky, ze strany Dortmundu tam bylo až moc respektu, následně nezodpovědná hra do obrany, bylo to jak den otevřených dveří. Bayern se dostával do šancí jedinou přihrávkou, snížení na konečných 2:4 už bylo jen kosmetické. Výkon Dortmundu byl strašidelný, na ručník.