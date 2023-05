ECHO BUNDESLIGY: Koubek využil šance. Mezi hráči jara je určitě Hložkův parťák

„Potěšil měl výkon českého brankáře Tomáše Koubka, který vychytal nulu proti Unionu Berlín. U gólmanů je situace složitější, dvojka musí čekat na šanci, až se dostane do hry. U Augsburgu se jednička Rafał Gikiewicz zranila, Tomáš toho využil. Někdy člověk potřebuje štěstí, teď se vše povedlo a vyhráli strašně důležitý zápas na cestě k záchraně. Augsburg je v soutěži udržený jednou nohou, zbývají tři zápasy, na baráž mají náskok šesti bodů, ale nezapomeňme, že v Německu při rovnosti rozhoduje skóre.

V boji o titul měl trochu nevýhodu Dortmund, protože hrál až v neděli. Bayern o den dříve, i když ne suverénně, ale přesto vyhrál 2:1 v Brémách, Na Bavorech je vidět, že nejsou v pohodě, až po první brance se utkání trochu zklidnilo. Očekával jsem, že Borussia bude trochu pod tlakem, navíc nastoupila proti Wolfsburgu, který ještě hraje o poháry a je schopný se se silnými mužstvy měřit. Jenže to vypadalo, že přijeli do Dortmundu na výlet, byli jak na kolotoči, pro mě nepochopitelně špatný výkon a zasloužená prohra 0:6, byť ještě v první půli spálili obrovskou šanci, kdy mohli vyrovnat.

Bundesliga table after matchday 31 pic.twitter.com/S7LeRpNKL8

Vzpomínám, jak jsme na konci sezony 2007/2008 museli s Hamburkem vyhrál, abychom se dostali do Evropy. V posledním kole proti Karlsruhe jsme vyhráli 7:0. Zápas otevřel první gól a pak už co akce, to stoprocentní šance, skóre mohlo být ještě vyšší. Taková utkání jsou samozřejmě příjemná a naštěstí jsem jich zažil více než těch s debaklem.