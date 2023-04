ECHO BUNDESLIGY: Leverkusen je tým jara. Kadeřábek hraje velice dobře

„Vždy je nepříjemné, když máte mužstvo v týdnu v poháru a hrajete s ním hned o víkendu. To se stalo Bayernu, který si vzal za cíl udělat triple. Ale po středeční prohře s Freiburgem se tak nestane. O to byl ligový duel těžší. Bayern ho zvládl 1:0 i s nic moc výkonem. Mají však strašně důležité tři body a mohou se soustředit na další utkání včetně Ligy mistrů.

Bundesliga table after matchday 27 pic.twitter.com/ObNhkDpNBf

Bylo by neskutečné, kdyby se dotáhli ještě na místa pro Ligu mistrů, na Lipsko je to sedm kol před koncem pět bodů. Adam Hložek ani Patrik Schick teď kvůli zdravotním problémům nehrají, ale určitě berou pozitivně, že se daří. Pohoda v klubu musí být dobrá.

Myslím, že Hoffenheim se z toho dostane, Stuttgart podle mě také. Naopak obrovské zklamání je Hertha Berlín. Dvě sezony po sobě investovali strašně velké peníze do posil, měnili se trenéři. Prohrávají, nemají stabilní výkony a záchrana pro ně bude hodně složitá. Schalke bych přál, aby v lize zůstalo, je to klub s tradicí. Bundesliga je však strašně vyrovnaná. Člověk by si řekl, že možná Augsburg nebo Mohuč nemají až takové podmínky, ale díky práci a týmovému pojetí dolů nepůjdou."