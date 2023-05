ECHO BUNDESLIGY: Třeba o titulu rozhodne už tenhle víkend. Leverkusen může nakopnout jedna věc

Ani Dortmund to nebude mít lehké: vyrazí do Augsburgu, který ještě není zachráněný. Tohle je typický rys téhle bundesligové sezony, na všech frontách je o co hrát. Motivaci mají všichni kromě desátého Kolína nad Rýnem a jedenáctého Mönchengladbachu, kterým jde už jen o čest. Dortmund bude v neděli znát výsledek sobotního zápasu Bayernu, což může být výhoda i nemusí, navíc třináctý Augsburg umí týmy ze špičky potrápit.

Nepomohl si Leverkusen, který jen remizoval 1:1 s předposledním Stuttgartem a je o skóre sedmý čili mimo pohárové pásmo. Na hráčích Bayeru byla vidět únava po čtvrtečním prologu semifinále Evropské ligy s AS Řím, měli méně šancí než Stuttgart. Sám jsem to zažil kdysi v Hamburku, s kterým jsem hrál semifinále Poháru UEFA a Evropské ligy. Neměli jsme tak široký kádr, abychom mohli výrazně rotovat sestavou. Šestý Wolfsburg je teď ve výhodě a může to dotáhnout do pohárů, ale znáte to: kdyby Leverkusen zvládl domácí odvetu semifinále Evropské ligy, psychicky by ho to do finiše sezony hodně nakoplo.