Trenér Bílek po sezoně skončí v Plzni

Kdo tedy po sezoně Plzeň opustí? S jistotou trenér Bílek. Muž, který s týmem v uplynulé sezoně klub zachránil od krachu. Senzačně ho dovedl k mistrovskému titulu, posléze i do Ligy mistrů, Bílkovi končí k poslednímu červnu smlouva a klub se rozhodl ji neprodloužit. Jaro se totiž Plzni vůbec nepovedlo. Herně i výsledkově. Podzimní lídr šanci na obhajobu ztratil už před koncem základní části. Pohyb se dá očekávat i mezi asistenty, nový trenér si může přivést svůj tým asistentů. Bílkovými asistenty jsou bývalí hráči Viktorie Pavel Horváth, Marek Bakoš a Matúš Kozáčik jako kouč brankářů.

"Prožili jsme s Michalem neuvěřitelně silný příběh, který se nesmazatelně zapsal do klubové kroniky, a on na tom měl obrovskou zásluhu. Nyní jsme se však rozhodli, že se naše cesty rozdělí a nebudeme uplatňovat opci," uvedl Šádek.

Velmi nejisté je pokračování stopera Luďka Pernici, který v Plzni působí od roku 2018. V uplynulé sezoně se stal jednou z nejvýznamnějších postav týmu, který dobyl titul a následně si zajistil účast v Champions League. V nedávném duelu s Jabloncem si přetrhl křížový vaz v koleni, nejdřív se vrátí na trávníky v polovině podzimu. Kvůli tomu se neočekává, že by mu Viktoria nabídla nový kontrakt.

Štace v Doosan Aréně se chýlí ke konci i pro jeho parťáka ze středu obrany Filipa Kašu, který přišel do Plzně před třemi lety. Nikdy nepatřil mezi klíčové muže Viktorie, pendloval mezi hřištěm a lavičkou. Bylo by překvapením, pokud by s ním Plzeň prodloužila spolupráci.